Appena promosso in Serie C, il Trapani affida la sua porta ad un ex Fiorentina

Il neo promosso in Serie C Trapani, a pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato estivo, e pronto a chiudere i primi due colpi della sua sessione. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com la dirigenza siciliana è pronta a chiudere due colpi a parametro zero per rinforzare il reparto difensivo e quello offensivo. Tra i pali è in arrivo un ex conoscenza della Fiorentina.

Il primo arrivo è un ex Fiorentina

Il primo rinforzo infatti è quello di Andrea Seculin, portiere classe ‘90, che saluterà il Modena dopo due stagioni e 17 presenze nell’ultima annata in Serie B: il portiere friulano non ha mai esordito con la maglia della prima squadra, ma per anni ha difeso la porta della primavera viola.

L'attaccante arriva dal Gubbio, ma era di proprietà del Cesena

Il secondo nome invece è quello di King Udoh, attaccante classe ‘97, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Gubbio, in prestito dal Cesena, segnando undici reti in 34 presenze. Per entrambi è pronto un contratto biennale con il club siciliano.