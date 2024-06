Barak: "La febbre mi ha condizionato contro la Georgia, ora però sto bene. Con la Turchia.."

A poco piu di 48 ore dalla partita decisiva per il passaggio del girone della sua Repubblica Ceca, contro la Turchia dell’ex viola Montella, il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak è tornato a parlare dal ritiro. Il classe ’94 ha spiegato di essere al 100% e di aver smaltito le scorie dell’attacco influenzato che lo aveva colpito venerdì scorso nelle ore precedenti della sfida contro la Georgia, di fatto precludendogli la possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni ai media cechi presenti nel ritiro della Nazionale del ct Hasek:

“La Febbre mi ha condizionato, non volevo rischiare di..”

“La febbre è arrivata in un brutto momento. Non ero in condizioni tali da poter scommettere su di me. Nessuno voleva rischiare che dovessi lasciare il campo dopo pochi minuti”.

“Non ho avuto bisogno di informare la Fiorentina”

Ha poi raccontato se avesse dovuto informare la Fiorentina sulle sue condizioni: "No, non ne abbiamo parlato con la società, perché sia la Nazionale che la società hanno tutti i referti medici. La decisione è stata presa esclusivamente dai medici del paese."

“Con la Turchia la partita più importante della stagione”

Ha poi concluso parlando della sfida decisiva di mercoledi contro la Turchia: “Ci aspetta la partita più importante della stagione. Penso che gli avversari vorranno entrare in partita con molta pressione. L’atmosfera li incoraggerà. Mi aspetto una partita equilibrata, entrambe le squadre sono molto simili”.