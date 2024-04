Proc. Oudin: "Corvino voleva ingaggiarlo già alla Fiorentina. Futuro? Non è passato inosservato, specialmente in Italia"

Il centrocampista del Lecce Rémi Oudin, autore di un gol nell'ultima vittoria contro la Fiorentina, è uno dei protagonisti della stagione dei giallorossi. Sul suo passato e sul calciomercato, ha parlato l'agente Sylvain Chavanon a Sportitalia: “Era pronto per scegliere una nuova esperienza, ha avuto tempo di chiedere informazioni sul Lecce e sulla Serie A. Non è stato facile risolvere l'aspetto finanziaria, ma c'è stato uno sforzo da parte di entrambe le parti ed è arrivato”.

“Corvino lo voleva alla Fiorentina”

E aggiunge: “Appena il Lecce è stato promosso in Serie A, è arrivato il loro interesse per Oudin. Corvino non ci ha pensato un attimo, anzi, lui voleva ingaggiarlo già ai tempi della Fiorentina. Futuro? Ci sono interessi. Non posso dire altro, se non che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Soprattutto in Italia. Servirebbe un confronto tra noi e il Lecce, molto dipenderà da eventuali offerte e dal loro importo. Ma possono succedere molte cose, vedremo”.