Sarri ritrova il sorriso: salta il trasferimento di Romagnoli in Qatar. Adesso la Lazio non ha più bisogno di un difensore centrale

Pochi minuti fa Gianluca Di Marzio ha rilanciato una notizia che non riguarda la Fiorentina, ma che in un certo senso potrebbe influenzare eccome le ultime mosse di mercato del club viola.

Ecco perchè l'ex capitano biancoceleste non andrà in Qatar

Secondo quanto riportato dall’esperto di calcio mercato con ogni probabilità il futuro di Alessio Romagnoli non sarà in Qatar, come rilanciato da molti nelle ultime settimane. Il suo trasferimento all’Al-Sadd, infatti, sarebbe di fatto praticamente saltato. Il motivo? Il calciomercato in Qatar chiuderà sabato 31 gennaio alle ore 19:00, quindi il tempo a disposizione per concludere l’operazione è davvero poco. Con ogni probabilità adesso il centrale resterà fino alla scadenza del contratto, ovvero giugno, a Roma per poi prendere una decisione sul suo futuro.

La decisione può aiutare la Fiorentina a trovare un difensore adatto a Vanoli

Questa decisione condizionerà quindi anche il mercato invernale della Fiorentina. Considerando l’addio dell’ormai ex capitano la Lazio aveva di fatto sondato il mercato dei centrali difensivi, sfidando i viola su tanti profili. Uno degli ultimi era quello di Diogo Leite dell’Union Berlino, bloccato dai biancocelesti ma che adesso potrebbe non arrivare piu nella capitale. La dirigenza viola, ove ci fosse la volontà, potrebbe avere l’opportunità di affondare il colpo. Resta a secco anche Luca Ranieri, accostato piu volte alla Lazio ma che adesso dovrà prendere altre scelte: restare a Firenze o virare su progetti meno appetibili.