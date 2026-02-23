La Fiorentina ha trovato il suo direttore d'orchestra. L'endorsement, nientemeno, che di Pirlo

La Fiorentina e Paolo Vanoli, ormai hanno trovato il loro direttore d'orchestra: si tratta di Nicolò Fagioli.

Il tecnico ha una fiducia estrema in questo ragazzo che ha lasciato fuori dall'undici titolare in campionato, una sola volta. E con Vanoli, il rendimento dell'ex Juventus è davvero cambiato in maniera radicale.

Tutt'e due le fasi

Fagioli non è importante solo in fase di costruzione, ma è diventato bravo anche quando la squadra si trova a difendere e non ha il possesso del pallone.

L'endorsement

E per lui, negli ultimi giorni, è arrivato anche l'endorsement di uno che di centrocampisti se ne intende, come Andrea Pirlo, il quale ha detto a La Gazzetta dello Sport: “Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia”.