​​

header logo

La Fiorentina ha trovato il suo direttore d'orchestra. L'endorsement, nientemeno, che di Pirlo

Claudio Tirinnanzi /
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina e Paolo Vanoli, ormai hanno trovato il loro direttore d'orchestra: si tratta di Nicolò Fagioli.

Il tecnico ha una fiducia estrema in questo ragazzo che ha lasciato fuori dall'undici titolare in campionato, una sola volta. E con Vanoli, il rendimento dell'ex Juventus è davvero cambiato in maniera radicale. 

Tutt'e due le fasi

Fagioli non è importante solo in fase di costruzione, ma è diventato bravo anche quando la squadra si trova a difendere e non ha il possesso del pallone. 

L'endorsement

E per lui, negli ultimi giorni, è arrivato anche l'endorsement di uno che di centrocampisti se ne intende, come Andrea Pirlo, il quale ha detto a La Gazzetta dello Sport: “Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia”.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti