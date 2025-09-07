Dzeko: "Il secondo gol ha inciso notevolmente sulla gara. Siamo stanchi, ma ponti per affrontare l'Austria"

Dopo la larga vittoria per 6-0 su San Marino, l'attaccante viola e della Bosnia Erzegovina Edin Dzeko ha parlato nel post della partita del quale è stato assoluto protagonista con una doppietta.

Le parole di Dzeko

"Per noi queste partite, che sulla carta sono le più facili, sono sempre state le più difficili sul campo. Abbiamo preso la partita molto più seriamente, si è vista nei primi 20 minuti, siamo partiti "al massimo". Quando abbiamo segnato un gol, ci siamo rilassati e rilassati un po' durante la partita".

E sui gol

“Il secondo gol ha deciso il vincitore e ha dato calma alla squadra, che ha giocato sempre meglio dopo. Siamo esausti, ma mancano tre giorni alla partita con l'Austria, molti giocatori sono rimasti in panchina. L'allenatore troverà la squadra migliore per l'Austria. Ci aspettiamo uno stadio pieno e un grande supporto da parte dei nostri tifosi. Ci sono stati molti gol, nessuno si è infortunato e abbiamo ottenuto quattro vittorie su quattro partite, questo è un bene per la fiducia”.