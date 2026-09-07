Kessie: "Ho parlato anche con altre squadre, è normale. Ma l'Atalanta è stata una scelta di cuore"

Tempo di presentazioni in casa Atalanta per il nuovo acquisto Franck Kessie, centrocampista di ritorno a Bergamo dopo diversi anni, accostato in questi mesi anche alla Fiorentina.

Le parole di Kessie

“È normale che quando sei libero ci sia mercato con diverse squadre che ti cercano. Ho parlato con altre squadre, ma quando l’Atalanta è entrata in gioco l’ho scelta perché mi hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per il mio calcio. Poi è stata una scelta di cuore, quindi è stata una decisione facile”.

Sul fine carriera

"Finire la carriera a Bergamo? Non sarebbe male, al momento sono qua e devo rispettare quello che ho firmato. Se alla fine non vorrò rimanere alzerò la mano e lo dirò