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Per la Fiorentina costava troppo: ora Kessie è ufficialmente svincolato e potrebbe davvero tornare in Italia

Redazione /
Franck Kessie
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Nello scorso mercato estivo il nome di Frank Kessie fu uno dei primi ad essere accostati alla Fiorentina. Una trattativa che poi non decollò a causa delle cifre troppo alte dell'ingaggio, il che fa sorridere se si pensa a quanto poi la società ha speso per dei calciatori dal rendimento disastroso.

Ufficialmente svincolato

Ad ogni modo, oggi Kessie si candida di nuovo a un ritorno in Italia. Su di lui c'è la Juventus, che proverà ad affondare il colpo dopo che il calciatore si è ufficialmente svincolato dall'Al Ahli. Proprio in queste ore è arrivato il saluto del club arabo, con il quale l'ex Atalanta e Milan ha collezionato 119 presenze, 26 gol e 14 assist. 

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