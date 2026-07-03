Un attaccante di ritorno al Milan potrebbe diventare un'occasione di mercato per la Fiorentina

Nell'ottica di ritoccare la rosa in vari reparti, Fabio Paratici monitora continuamente le possibili occasioni di mercato. In tal senso calciomercato.it registra l'interesse della Fiorentina per un attaccante che, dopo l'esperienza in prestito al Fulham, è tornato al Milan con la voglia di avere un'altra chance in rossonero.

Non la prima scelta, ma…

Si tratta di Samuel Chukwueze, nigeriano che però Amorim difficilmente vorrà inserire nel proprio progetto tecnico. Per questo, il suo entourage sta vagliando varie pista e tra i club interessati, oltre al Trabzonspor e al Bologna, c'è anche la Fiorentina. I rossoblù potrebbero fare un nuovo tentativo qualora Orsolini non rinnovasse, Paratici invece per adesso si limita a studiare la situazione per poi fare un'offerta, eventualmente, solo nel mese di agosto.