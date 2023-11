Corriere dello Sport-Stadio: La furia di Italiano, il tecnico tiene a rapporto la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio il titolone dedicato alla Fiorentina è: "La scossa". Sottotitolo: "Più attenzione e concretezza: la Viola spreca nella ripresa". Sommario: "Italiano tiene a rapporto la Fiorentina per il salto di qualità: la squadra sarebbe terza in base ai risultati del primo tempo".

L'apertura è per: “Rabbia Viola La furia di Italiano per ripartire”. Sottotitolo: “La sconfitta contro la Lazio brucia ma la Fiorentina nel primo tempo non aveva certamente demeritato”. In taglio basso: “Milenkovic, l’occasione è serba”.

Focus su uno dei protagonisti di Roma: “Beltran ormai è punto fisso”. Ovvero: “Due reti (e un palo) in Europa una annullata e un legno a Roma: le gerarchie si sono delineate”.