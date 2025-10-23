Mutu: "Italiano alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario ma non tutti lo hanno capito. Ha lasciato un'impronta"

E' un momento particolare quello che sta vivendo Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale a seguito di una polmonite. Dell'ex allenatore della Fiorentina, ora guida del Bologna, ha parlato su La Gazzetta dello Sport, il Fenomeno, Adrian Mutu.

“Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario”

“Conosco Vincenzo - ha dichiarato - È uno che vive di calcio, che lavora tanto, tantissimo. Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non tutti l'hanno capito fino in fondo. Ha portato la squadra a due finali europee e una di Coppa Italia, non è poco. Non è da tutti”.

“A Firenze non tutti hanno apprezzato”

E poi: “A me piace perché ha idee chiare, coraggio e non scende a compromessi. Vuole giocare il suo calcio, sempre. A volte questo comporta rischi, subisci qualcosa dietro, ma è così che cresci come squadra. A Firenze, forse, non tutti hanno apprezzato quanto ha fatto. Li si pretende tanto, subito, e si dimentica presto. Ma lui ha lasciato un'impronta”.