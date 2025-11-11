La Nazione: La missione urgente di Vanoli
Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 4
Grande spazio per: "La missione urgente di Vanoli Si cerca la solidità difensiva difesa a 3 che può cambiare Una scelta che influenza tutto”. Sottotitolo: “Le mosse possibili del nuovo allenatore che sfrutterà le due settimane di pausa per lavorare”.
Pagina 5
In primo piano c'è: “L’alba del nuovo Gud Il segnale dal dischetto Gol glaciale per ripartire”. Sottotitolo: “La prova da ex dell’islandese infonde ottimismo per un giocatore da ritrovare Alla prima di Vanoli Albert ha dato segnali di risveglio e nuovo coinvolgimento”. Di spalla: ”Lo rivela Brambati Ma Commisso smentisco con forza: “Mai messa in vendita”.
