Il Pisa potrebbe salutare Aquilani indipendentemente dalla volontà della Fiorentina: tra risultati incerti e parole che non sono piaciute

Si sono presi del tempo in casa Pisa per pensare al futuro della panchina. In ballo c'è, di conseguenza, il futuro di Alberto Aquilani che la Fiorentina continua a monitorare con particolare attenzione.

Da parte sua, la società pisana, potrebbe decidere di interrompere di comune accordo il contratto con Aquilani, a prescindere dalla volontà della Fiorentina. Dal punto di vista dei risultati l'ex allenatore della Fiorentina Primavera ha deluso le aspettative e le sue parole nel pre e post gara di Ascoli non sono piaciute alla dirigenza nerazzurra. Lo scrive il Quotidiano Sportivo.