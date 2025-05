La Nazione: Allarme rosso in attacco

Il QS de La Nazione in edicola questa mattina si concentra sul rinnovo di Comuzzo e sulle difficoltà per Palladino con l'emergenza in attacco in vista di domenica con la sfida contro il Bologna.

Prima pagina

In prima pagina si parla proprio del difensore viola e del suo rinnovo: “Comuzzo 2029, soldato viola”

Pagina 3

All'interno, sempre su Comuzzo si legge: “Comuzzo all'improvviso. Il difensore ha rinnovato: 'Ringrazio per la fiducia, una scelta per Firenze'".

Pagina 4

Di seguito si parla dell'emergenza in attacco in casa viola: “Allarme rosso in attacco. Tra infortuni e squalifiche, Kean e Gud ancora ai box. Il recupero ora è in bilico”. E di lato: “Caprini-Rubino, pronto il tandem di scorta”. E sotto sulla Primavera: “Ultimo appuntamento al Viola Park, c'è il Torino”.