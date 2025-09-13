Da Napoli: "Pioli è la bestia nera del Napoli, e la Fiorentina è una squadra valida. Kean segna ogni pallone che tocca in Nazionale, per Beukema debutto complicato"
Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha presentato la sfida di stasera tra Fiorentina e Napoli durante il programma radiofonico 1 Football Club.
Su Pioli
“Le squadre di Pioli sono sempre difficili da affrontare, e per il Napoli, Pioli è stato una sorta di bestia nera già dai tempi di Mazzarri. La Fiorentina è una squadra molto valida, con tante soluzioni: bisognerà fare attenzione a Dodo, ma anche a Kean e Dzeko, sempre pericolosi. Non sarà una sfida semplice”.
Su Kean
“Beukema? C'è curiosità attorno al suo debutto, avrà un compito molto difficile ossia marcare Kean, che ha tante armi e che vuole tornare a segnare anche a Firenze, dove manca l'appuntamento con la rete da un po'. In Nazionale segna ogni palla che tocca, quindi bisognerà fare molta attenzione”.