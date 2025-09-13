Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online, ha presentato la sfida di stasera tra Fiorentina e Napoli durante il programma radiofonico 1 Football Club.

Su Pioli

“Le squadre di Pioli sono sempre difficili da affrontare, e per il Napoli, Pioli è stato una sorta di bestia nera già dai tempi di Mazzarri. La Fiorentina è una squadra molto valida, con tante soluzioni: bisognerà fare attenzione a Dodo, ma anche a Kean e Dzeko, sempre pericolosi. Non sarà una sfida semplice”.

Su Kean

“Beukema? C'è curiosità attorno al suo debutto, avrà un compito molto difficile ossia marcare Kean, che ha tante armi e che vuole tornare a segnare anche a Firenze, dove manca l'appuntamento con la rete da un po'. In Nazionale segna ogni palla che tocca, quindi bisognerà fare molta attenzione”.