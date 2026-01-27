Carobbi: “Fortini ha gamba come Palestra, ma non gioca mai. Se lo vogliono Roma, Juventus e Napoli un motivo c’è ”

L’ex difensore gigliato Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, commentando la sconfitta viola contro il Cagliari ma anche proiettandosi all’impegno odierno della Fiorentina contro il Como, in Coppa Italia.

‘Bisogna capire che le partite non vanno perse’

“Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ed un punto sarebbe stato già qualcosa, bisogna mettersi in testa che in questa situazione le partite non vanno perse. Il Cagliari si è dimostrato una squadra molto quadrata, si è chiuso benissimo. Non è stata una sconfitta della Fiorentina come tante viste quest’anno. Come lo scorso anno c’è voluto tantissimo tempo per capire che si doveva giocare a quattro in difesa, quest’anno bisogna capire che la Fiorentina deve giocare di rimessa. Bisognava aspettare il Cagliari e farlo uscire un po’… difendere a campo aperto è difficile per la Fiorentina. I gol subiti sono errori individuali ma anche di reparto, sulla prima rete Pongracic era posizionato malissimo, Comuzzo ha guardato solo la palla anziché l’uomo in area di rigore”.

’Se le big italiane vogliono Fortini un motivo c’è’

“Lasciare la Coppa Italia? Penso che vincere aiuti a vincere, quindi non vanno fatti calcoli contro il Como, poi se gli altri sono più bravi… Fortini ha gamba tanto quanto Palestra, solo che il giocatore del Cagliari gioca sempre, Fortini no… e se non li fai giocare i giovani diventa dura. Se il giocatore viene richiesto da Juventus, Napoli e Roma, un motivo c’è. La difesa della Fiorentina è tra quelle che hanno preso più gol, nella difesa a quattro io lo proverei anche da terzino”.