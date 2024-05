Roma e Juventus si bloccano a vicenda e i giallorossi allungano in doppia cifra sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiuso in parità anche il posticipo serale dell'Olimpico, tra Roma e Juventus. Un 1-1 costruito nel primo tempo con le reti di Lukaku e Bremer e che lascia le distanze invariate tra le due, in zona Champions. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, il distacco ormai praticamente incolmabile dai giallorossi sale a 10 punti, con una partita da recuperare per la squadra viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 89, Milan 71, Juventus 66, Bologna 64, Roma 60, Atalanta* 57, Lazio 56, Fiorentina* 50, Napoli 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 43, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Empoli 32, Frosinone 32, Udinese 29, Sassuolo 29, Salernitana 15.

* una partita da recuperare