Zaniolo, che gol incredibile è riuscito a sbagliare, nel recupero succede di tutto e di più. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della 34esima giornata, tra Lazio e Udinese finisce con un rocambolesco 3-3.

La partita

Una gara indirizzata inizialmente da tre prodezze personali. Il primo ad andare a segno, al 18' è Ehizibue con un destro fortissimo indirizzato sotto la traversa. Nella ripresa la Lazio prima pareggia con un sinistro di prima intenzione al sette di Pellegrini (minuto 50) e poi ribalta il risultato con un destro a parabola sul secondo palo di Pedro all'80'. All'85' il 2-2 con Atta; una rete che si differenzia molto dalle altre perché per lui è facile segnare dopo la corta respinta di Motta.Nel recupero succede di tutto e di più: prima Atta porta i friulani sul 3-2 al 92'. Al 94' Romagnoli coglie il palo di testa, Pedro spara verso la porta avversaria e Maldini indirizza il pallone in fondo al sacco per il 3-3 finale.

Incredibile errore

Ma poco prima del 2-1 dei biancocelesti, ovvero al 77' l'ex giocatore della Fiorentina, Zaniolo, ha fallito un'occasione davvero incredibile. Davvero da due passi non è riuscito a girare verso la porta laziale, invece di un semplice tap in gli è venuto fuori una sorta di controllo sbagliato, impossibile da spiegare.

Zero vittorie

Questa era la quarta sfida tra Sarri e Runjaic in panchina e il tecnico toscano anche stavolta non è riuscito a battere il collega (il bilancio è di una vittoria per l'austriaco e tre pareggi).

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 48, Sassuolo 46, Udinese 44, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.