L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando della situazione attuale in casa viola: “Marzo è il periodo più importante per il campionato. Lo sarà soprattutto se tante delle top in classifica avranno ancora l’Europa di mezzo, in questo senso saranno decisivi i ritorni nei playoff. Adesso arriva un periodo particolare per la Fiorentina, ma c’è qualcosa che non torna. La squadra ha perso tanti punti contro squadre sulla carta più inferiori. Non so se sia presunzione o mancanza di motivazioni”.

“Società bravissima. Ma Palladino deve poi valorizzare gli acquisti”

Su Palladino: “Se tu hai richiesto determinati giocatori sul mercato, con la società che è stata bravissima a portarteli, poi devi valorizzarli. Siamo stati tutti folgorati e contentissimi dopo la vittoria di giovedì scorso, ma non mi sembrava il caso di riproporre la stessa formazione”.

“Contro il Como mi aspetto rabbia. C'è tutto da perdere”

Sul Como: “Non è messo benissimo in classifica, anche se ha una proposta interessante e a gennaio ha speso tantissimo. Dalla Fiorentina mi aspetto rabbia contro una squadra del genere. Mi aspetto, soprattutto, la miglior formazione possibile con un attacco a tre, mobile e di fantasia”.