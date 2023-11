Massimo Rastelli, allenatore italiano, è intervenuto a Lady Radio per commentare la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

Genk l'avversario di stasera

“Vincere stasera fondamentale per superare il girone in anticipo ma anche per gestire meglio le energie: tre impegni settimanali alla lunga possono pesare tanto. La Fiorentina però, già rispetto all'anno scorso, sta migliorando. Quest'anno l'obiettivo sarebbe un trofeo e in campionato una posizione superiore a quella dell'ultimo”.

Poi ancora: “In Serie A, le difese organizzate rendono la vita difficile ai centravanti, infatti da qualche tempo di grandi attaccanti se ne vedono pochi nel nostro campionato. Non è un caso che sempre più siano i centrocampisti con i loro inserimenti a far male”.

Rastelli su Italiano

E infine su Italiano: “Un ottimo tecnico forte di un'identità ben precisa, che sa creare tante occasioni per vincere le partite. Come tutti, può soffrire di alcuni momenti di difficoltà, ma bisogna anche saper trovare soluzione alternative”.