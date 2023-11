El Khannouss incassa gli elogi di Italiano. Un futuro a Firenze per lui?

Nel corso di Fiorentina-Genk, Bilal El Khannouss, 19enne belga, ma di origine marocchina, sarà uno degli osservati speciali della gara.

Gli elogi di Italiano

Nel primo pomeriggio di ieri ha incassato gli elogi di Italiano: “Quel ragazzo mi piace tanto, è un bel trequartista”. Un endorsement che può anche avere una certa valenza, visto che il momento del mercato si avvicina.

“Concentrato sulla Fiorentina”

Nel frattempo il giovane calciatore del Genk ha provato a smorzare la vicenda, dicendo di essere concentrato sul match: “Non so se sono stato accostato a club italiani, non mi interessa adesso. Sto pensando solo a far bene contro la Fiorentina”.