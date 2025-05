In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge: “Si accettano miracoli”, in riferimento al finale di stagione della Fiorentina.

A pagina 26, poi: “Kean per la viola e per il futuro”. A destra: “Rinnovi e prestiti, ecco le prime decisioni”. In basso, invece: “Palladino, niente turnover. Udine, saranno 500 i tifosi”.