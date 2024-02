FOTO - E al Castellani sono spuntati anche i "tifosi" del West Ham

Sta facendo il giro del web viola, la foto di un tifoso presente ieri sugli spalti del Castellani di Empoli per assistere alla partita contro la Fiorentina, che indossava la maglia di Bowen del West Ham. Un nome che la squadra viola, ahinoi, ricorda molto bene, essendo stato il marcatore decisivo nella finale a Praga di Conference League per il successo degli inglesi sui gigliati.

Chiaramente uno sfottò da parte di qualche tifoso empolese, che non ha perso l'occasione della sconfitta in finale lo scorso anno in Conference League per prendere in giro gli avversari fiorentini.