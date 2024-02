Italiano concede una pausa ai suoi ragazzi prima di un forcing importante. E qualcuno vola all'estero

Lasciare giorni di riposo alla squadra è parte fondamentale del lavoro che Italiano ha messo in atto in questi anni a Firenze. Anche in questo caso, dopo il pareggio di ieri contro l'Empoli la Fiorentina si ritroverà per preparare la partita contro la Lazio di lunedì prossimo solo mercoledì mattina. Qualcuno, come Barak, ne ha approfittato per volare all'estero, in Repubblica Ceca, dalla sua famiglia.

Due giorni liberi concessi dal tecnico viola per staccare la spina e ritrovare energie importantissime in vista di un forcing importante. Dopo la Lazio i viola saranno di scena in casa del Torino (2 marzo), per poi affrontare il primo round di Conference League in trasferta (7 marzo). Dopo tre giorni al Franchi arriverà la Roma (10 marzo), poi il ritorno in Conference (14 marzo). Ancora in apnea fino alla domenica successiva dove ci sarà l'Atalanta (17 marzo). Poi la pausa nazionali.