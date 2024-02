C'è una Fiorentina che vince a Lecce: l'Under 18 di Papalato riscatta la Viareggio Cup e si avvicina ai playoff

Questa mattina si è svolto il posticipo della 21esima giornata del campionato Under 18 tra Lecce e Fiorentina. Trasferta positiva per i viola di Christian Papalato, reduci dalla deludente esperienza alla Viareggio Cup (dove erano aggregati anche calciatori di Under 17 e Primavera).

Obiettivo playoff

La Fiorentina si è imposta 2-1 a Lecce con reti di Generali e Puzzoli, quest'ultimo a segno dal dischetto. Inutile il gol nel recupero dei salentini, che al triplice fischio si sono arresi. Tre punti dunque per i viola che superano in classifica l'Empoli portandosi a sole due lunghezze dalla zona playoff.

LECCE-FIORENTINA 1-2

LECCE: Verdosci, Russo, Nikko, Casciano, Pacia, Davis, Gromek (8’st Giacomazzi), Pantaleo (29’st Perrone), Iasevoli, Kodor, Metaj. A disp.: Cadar, Montagna, Vitale, Di Pasquale, Spinelli. All.: Schipa.

FIORENTINA: Lopez Sagaldo, Giusti (28’st Colzi), Lucchesi, Trapani, Kouadio, Cuomo, Padilla Mendoza, Deli, Generali (45’st Galassi), Puzzoli (39’st Keita), D’Amato (28’st Bertolini). A disp.: Porciatti, Palazzesi, Gozzini, Renda, Conti. All.: Papalato.

ARBITRO: Leperq di Rossano coad. da Minerva di Lecce e Santoro di Taranto.

RETI: 32’ pt Generali, 35’ st Puzzoli rig., 46’ st Kodor rig.