I convocati della Fiorentina per lo Jagiellonia: oltre a De Gea e Solomon restano esclusi altri due titolarissimi

Sono appena usciti i convocati della Fiorentina per la partita di domani contro lo Jagiellonia, valida per l'andata dei playoff di Conference League. Oltre alle assenze annunciate di De Gea e Solomon, tra i “big” mancano anche Dodˆo e Kean, oltre chiaramente a coloro che non fanno parte della lista UEFA come Rugani e Brescianini.

L'elenco completo

Tanti, come anticipato, i Primavera aggregati. Di seguito l'elenco completo: Balbo, Bertolini, Bonanno, Braschi, Comuzzo, Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Harrison, Kouadio, Leonardelli, Lezzerini, Magalotti, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Sadotti.