FOTO - Contro la Cremonese sugli spalti del Franchi c'era un tifoso speciale della Fiorentina

Tifoso speciale quello che c'era domenica in Tribuna al Franchi. Come mostrato sui propri profili social, ad assistere al match c'era anche Tofol Montiel, ex giocatore della Fiorentina il cui talento è stato a lungo atteso senza mai sbocciare.

Portafortuna

Un cuore viola e una presenza che ha portato fortuna alla squadra di Paolo Vanoli, che contro la Cremonese ha trovato la sua seconda vittoria consecutiva al Franchi.

E adesso…

Montiel adesso milita nel Lahti, società finlandese che milita in Ykkösliiga, la seconda serie del campionato del paese.