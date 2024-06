Un'esperienza deludente alla Fiorentina, durata pochi mesi e con poche apparizioni in maglia viola. Poi il trasferimento al Cagliari e la rinascita da protagonista sotto la guida di Claudio Ranieri. Yerry Mina si è decisamente ripreso nella seconda parte di stagione e, adesso, deve decidere il suo futuro.

Attestati di stima per l'ex viola

Il Cagliari è in attesa di conoscere le intenzioni di Mina sul suo futuro. Aspetta notizie anche il Cruzeiro, interessato al difensore colombiano. Intanto arrivano attestati di stima per lui, da parte dell'attaccante del Verona Tijjani Noslin, tra l'altro autore del gol vittoria contro la Fiorentina. L'olandese ha detto: “Mina è uno dei difensori più tosti che ho incontrato in campionato. Grande fisico e grande grinta”.