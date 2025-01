Incredibile quanto successo martedì sera nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino. Un 35enne di origine tedesca si è presentato all'ingresso 12 dell'impianto sportivo dei bianconeri per assistere al match di Champions League. Qualcosa però è andato storto. La Juventus quella sera giocava infatti in trasferta, precisamente a Brugge, in Belgio, contro il Club Bruges.

L'uomo però, nonostante l'avviso da parte della sicurezza che quella sera a Torino non ci sarebbe stata nessuna gara di Champions, ha iniziato a inveire contro gli addetti e a picchiarli. Solo una pattuglia dei carabinieri è riuscita a fermare l'uomo, non senza difficoltà e con l'aiuto del teaser. Roba dell'altro mondo.