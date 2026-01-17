Casini: "Grazie Rocco per questi 7 anni di amicizia. Il Viola Park era la sua creatura, un dono straordinario alla Fiorentina"

È il sindaco che con Rocco Commisso ha posto le basi per il Viola Park quando era a Bagno a Ripoli, l'attuale consigliere comunale di Firenze Francesco Casini ha espresso così su Facebook il suo cordoglio per la scomparsa del patron della Fiorentina.

‘Il Viola Park la creatura di Commisso, dono straordinario’

“Ci sono persone che incontri nella vita pubblica e che, senza volerlo, ti entrano dentro. Rocco Commisso è stato per me una di queste. Ricordo ancora il primo incontro all’Hotel Lucchesi. Da lì è nata una bella amicizia, fatta di stima reciproca e di affetto, di quella sua frase diventata un modo di vivere: “fast, fast, fast”. Non era solo velocità: era passione, determinazione, voglia di fare bene e di fare meglio.

Rocco amava profondamente la sua famiglia: Catherine, i figli, le sorelle. Un amore vero, assoluto, che raccontava molto dell’uomo prima ancora che del presidente. Il Viola Park era la sua creatura: ne ha seguito ogni dettaglio insieme a Catherine e Joe, come si fa con qualcosa che senti tuo nel profondo. Un dono straordinario alla Fiorentina e a tutta Firenze, un regalo pensato soprattutto per i giovani, per “i suoi” ragazzi e le sue ragazze".

‘Grazie Rocco, per l’amicizia e l'esempio che hai saputo trasmettere'

"Non dimenticherò mai una sua frase, detta con quel sorriso pieno di orgoglio la prima volta che vide Bagno a Ripoli: "France, qui è più bello assai!”. Non dimenticherò mai l’abbraccio di consolazione dopo la finale di Conference di Praga, ma anche gli incoraggiamenti sempre sinceri e veri nelle battaglie che anche io ho combattuto. Ci sarebbero tanti passaggi, momenti che potrei ricordare, che tengo per per me per l’importanza che rappresentano e per averli vissuti. Grazie Rocco, per l’amicizia di questi sette anni, per l’esempio, per l’umanità, che non tutti hanno saputo riconoscere ma che invece a chi ti era vicino sapevi trasmettere.

Averti conosciuto è stato un onore e un insegnamento vero. Le mie condoglianze e un abbraccio forte a Catherine, Joseph, Marisa e a tutta la famiglia Commisso. Le mie condoglianze a tutta la famiglia viola che oggi perde un padre oltre che un presidente.

Ti porterò sempre con me".