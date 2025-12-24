Capuano: “Quando giocavo nel Catania ci salvammo grazie a Mihajlovic e la sua fame. Finora ne ho vista poca nei giocatori della Fiorentina”

L’ex calciatore di Serie A, oggi dirigente del Pietrasanta, Ciro Capuano ha parlato durante la trasmissione Calciopiù On Air della situazione della Fiorentina: “Uno scenario simile io l’ho vissuto ai tempi del Catania, quando eravamo ultimi a 6 punti e fu cambiato l’allenatore. Arrivò Mihajlovic a tre partite dalla fine del girone d’andata e dovevamo affrontare Livorno in casa, Juventus a Torino e poi Bologna di nuovo in casa. Sinisa ci disse che avremmo dovuto puntare a battere Livorno e Bologna, invece perdemmo la prima partita e poi andammo a vincere sul campo della Juve. Questo per dire che se una squadra ha fame, può raggiungere qualsiasi risultato”.

Poi ha aggiunto: “Ad oggi nella Fiorentina, almeno fino alla partita con l’Udinese, di fame ne ho vista poca. Quel Catania ne aveva tanta, anche per merito d’un allenatore che portò tanto carisma. La scelta del tecnico è molto importante, in certi situazione ci vuole uno che sappia toccare i testi giusti”.