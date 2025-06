Una squadra di Serie A vuole sia Valentini che Moreno: incontro in programma con la Fiorentina per la prossima settimana

Arrivano novità sul futuro dei difensori della Fiorentina Matias Moreno e Nicolas Valentini, quest'ultimo tornato in viola dopo il prestito al Verona.

L'incontro in programma

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale per la prossima settimana è in programma un incontro tra la Fiorentina e l’Hellas Verona per trattare tutti e due i giocatori.

Richieste anche dalla Spagna per Moreno

La dirigenza gialloblù è infatti interessata ad entrambi i profili. E, se per Valentini si tratterebbe un ritorno dopo gli scorsi mesi trascorsi a Verona, per Moreno sarebbe una novità E per lui c'è anche da segnalare c’è anche l’interesse di squadre spagnole come l'Espanyol e il Levante neopromosso in Liga.