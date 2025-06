Nuova avventura per l'ex viola Cerofolini. Il portiere lascia Frosinone e resta in Serie B

Il portiere ex Fiorentina Michele Cerofolini è pronto per una nuova avventura. Dopo l'esperienza in viola, che lo ha visto in scena anche da titolare in qualche uscita del 2023, si è accasato a Frosinone per due stagioni. Adesso sembra essere giunta l'ora di cambiare piazza, senza però cambiare campionato.

Secondo quanto riportato dal portale del Corriere dello Sport-Stadio, è fatta per il passaggio di Cerofolini al Bari. L'ex Fiorentina firmerà un contratto triennale con il club pugliese; l'accordo con il calciatore e con il Frosinone è già definito.