A Sportitalia ha parlato Rafael Stancanelli, ex procuratore di Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina che ha da poco rinnovato il suo contratto con la società viola. Queste le sue parole sul suo vecchio assistito: "Seguivo spesso le partite delle giovanili dell'Argentinos Juniors, dove è cresciuto Nico Gonzalez. Una volta avevo appena finito di vedere una partita di un ragazzo del '97, e circa un'ora dopo giocavano i classe '98. Così mi fermai a vedere l'altra gara e rimasi impressionato da Nico Gonzalez. Tanto che iniziai a seguirlo sempre di più, parliamo del 2015 ed era già un ragazzo fortissimo. Lo conobbi e poco tempo dopo diventai il suo agente. Dopo il primo contratto da professionista ,i chiamarono diverse società di MLS, così come l'Ajax e l'Inter.

Ironia della sorte, parlai con Lorenzo De Santis, giornalista ma anche importante agente, circa l'ipotesi Fiorentina. Ottenni l'autorizzazione a parlare con i viola per quindici giorni ma alla fine la trattativa non si concretizzò: l'Argentinos Juniors chiedeva 3 milioni, mentre la Fiorentina sosteneva che prima sarebbe dovuto andare in un'altra squadra europea come step antecedente. In sostanza, non concludemmo nulla. Poi, dopo l'annata in Primera Division durante la quale mise a segno 10 gol, Nico Gonzalez decise di cambiare agente, e cinque mesi dopo approdò allo Stoccarda".

E ancora: "Non faccio paragoni perché ogni giocatore ha le sue caratteristiche. E secondo me Nico è forte anche nei colpi di testa, nelle giovanili faceva tanti gol di testa. Credo che questa sia la stagione più importante della sua carriera. L'anno scorso ha dimostrato inoltre di avere un grande carattere: a novembre si era infortunato e Scaloni non lo aveva potuto convocare per i Mondiali, vinti proprio dall'Argentina. Per chiunque è una botta psicologica difficile da superare. Invece abbiamo visto tutti come ha risposto sul campo, si è preso la Fiorentina sulle spalle".

E sul suo futuro: "Non è più un segreto che il Brentford aveva fatto due offerte importanti, l'ultima da 40 milioni. Commisso lo ha voluto blindare. Per me è stata la mossa giusta, Nico non ha ancora un prezzo esatto perché dobbiamo ancora vedere il suo intero potenziale".