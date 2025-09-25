Simonelli promette: "A breve il Franchi sarà pronto"

Il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli ha parlato in un'intervista a Repubblica anche del tema stadi in Italia in vista di Euro2032.

Le parole di Simonelli

“Firenze sarà pronto a breve, poi avremo anche Roma e San Siro. Anche lo Stadium che sono 14 anni che diciamo che rappresenta lo stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento”.

Il commissario per gli stadi

“Lo scorso Dicembre ho sentito il ministro Abodi dire che a febbraio 2025 sarebbe stato nominato un commissario per gli stadi, per snellire le procedure burocratiche e tarantelle come quelle di San Siro. Quasi 8 mesi dopo non c’è traccia, non capisco quali siano le difficoltà. Come hanno dimostrato il Ponte Morandi e Milano-Cortina un commissario permette di fare tutto in poco tempo, opere per cui servirebbero anni”.