L'Italia di Mancini viene sconfitta all'esordio dal Belgio: l'ex viola Kean spara a salve, fischi agli azzurri dagli spalti a fine partita

Brutta sconfitta per l'Italia all'esordio in Nations League e per il nuovo corso del ct Roberto Mancini. Gli azzurri perdono in casa all''Olimpico' per 0-2 contro il Belgio.

La cronaca della gara

Il Belgio va in vantaggio al 21' con il gol di Godts su lancio di De Bruyne. I Diavoli Rossi ci provano più volte ma è Donnarumma ad opporsi con le sue parate. L'ex attaccante della Fiorentina Kean ha un paio di occasioni ma le spreca, il Belgio continua ad attaccare e raddoppia al 60' con la bella conclusione di sinistro di Lubebakio. L'Italia combina poco e nulla, e all'88' spreca una buona occasione con Scalvini che sugli sviluppi di calcio d'angolo manda il pallone fuori da due passi dalla porta. A fine gara per i padroni di casa arrivano i fischi dei tifosi sugli spalti.

Da ricordare che il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli non ha giocato perché era in tribuna.

La prossima partita

L'Italia di Mancini tornerà in campo lunedì in Turchia contro la nazionale allenata dall'ex tecnico viola Vincenzo Montella.