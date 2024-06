Gonzalez sgomita per un posto da titolare con l'Argentina. Sarà panchina per Martinez Quarta

Stanotte due giocatori della Fiorentina saranno impegnati con l'Argentina in Copa America. Dopo l'ottimo esordio della Nazionale campione del mondo in carica, battendo il Canada con un secco 2-0, si torna in campo contro il Cile. E un dubbio di formazione potrebbe favorire Gonzalez.

Prove di formazione, Gonzalez ha una chance?

Secondo quanto riportato da TyCSports, alcune prove tattiche del ct Scaloni vedono qualche cambiamento nello scacchiere iniziale dell'Argentina. Dubbi sulle immediate condizioni di Angel Di Maria, il quale potrebbe essere rimpiazzato dal primo minuto da Gonzalez. Ballottaggio aperto fino all'ultimo, ma non per Lucas Martinez Quarta: sarà panchina per il difensore della Fiorentina.