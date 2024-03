Super Gudelevicius! Con una doppietta alla Francia Under 19, il centrocampista della Fiorentina si regala una serata indimenticabile

Il centrocampista delle giovanili della Fiorentina Ernestas Gudelevicius si è regalato una serata che difficilmente dimenticherà. La sua Lituania Under 19, nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, non aveva più speranze per sognare l'accesso alla competizione. Ma rimarrà una notte importante del calcio italiano, firmata dal giovanissimo viola.

Doppietta alla Francia per Gudelevicius

Lituania-Francia Under 19 finisce 2-0 per i padroni di casa. Clamorosa doppietta di Gudelevicius, nel giro di soli 6 minuti! Gara sbloccata dopo poco più di due minuti su invito di Latvys, per poi replicare pochissimo dopo. Di fatto si chiude qui un incontro che non smuove gli equilibri della classifica (Francia prima e Lituania quarta anche dopo questo risultato), ma che regala una forte emozione alla Nazionale lituana.