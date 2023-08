Incidente stradale per il figlio e la suocera di un ex giocatore della Fiorentina in Francia: non sono in pericolo di vita

Non arrivano buone notizie per Rachid Ghezzal, ex giocatore della Fiorentina attualmente in forza al Besiktas, che ha da poco lasciato la Turchia e il suo club per recarsi in Francia, dove nelle scorse ore suo figlio e sua suocera sono stati coinvolti in un incidente stradale. I due, per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita. Questo il tweet del Besiktas:

“È con grande tristezza che abbiamo appreso che il figlio e la suocera del nostro calciatore Rachid Ghezzal hanno avuto un incidente stradale in Francia. Ghezzal si è recato in Francia per seguire l'iter curativo del figlio e della suocera, che non sono in pericolo di vita. Auguriamo una pronta guarigione al figlio e alla suocera di Rachid Ghezzal e porgiamo i nostri migliori auguri alla famiglia Ghezzal”.