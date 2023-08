Graziani: "A Genova sarà una partitaccia. Nzola garantisce quei gol che anno scorso son mancati, ma serviranno anche gli esterni"

L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato della prima partita contro il Genoa a Radio Bruno: "Credo che la prima partita sia subito una faticaccia per la squadra di Italiano, soprattutto per l'ambiente che ci sarà al Ferraris. Un vantaggio può essere il fatto che tutti bene o male già si conoscono nella squadra viola, a parte Arthur e Nzola che credo partiranno dal primo minuto.

L'attaccante angolano garantisce quei gol che non abbiamo avuto anno scorso, ma serve anche l'apporto degli esterni in fase realizzativa, perché non ci si può basare tutto e solo sulla punta".