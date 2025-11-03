Bucciantini: "La Fiorentina è vuota, contro il Lecce aveva paura a giocare. Ranieri? Non sa nemmeno gestire le sue emozioni"

Marco Bucciantini, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la difficile situazione in casa Fiorentina, all'indomani del grave KO rimediato contro il Lecce: “La Fiorentina è ultima in classifica, ma non sta succedendo niente".

“Un vuoto”

"E’ una squadra in difficoltà e le ambizioni schiacciano queste difficoltà. In questo momento se subiamo un torto in campo facciamo fatica anche a vivere gli episodi perché siamo attratti dalla negatività. Siamo in un vuoto, stiamo svuotando tutto. In questo momento la Fiorentina non sa niente: l’allenatore, i dirigenti, lo stadio… e questi vuoti mi preoccupano più della classifica".

Su Commisso

“Non avere il Presidente in questo momento è tosta. Adesso mi aspetterei un qualsiasi tipo di messaggio. La partita con il Lecce l’abbiamo definita come decisiva, l’abbiamo caricata con quello che è successo con Pradé, la partita racconta come in questo momento nessuno riesce a trovare la ventata buona anzi si nascondono. Ieri si è vista la paura di giocare. E poi la partita è peggiorata dopo il gol ed è diventata impossibile. Siamo spariti, per questo parlo di vuoto".

Infine su Ranieri

“Credo che quest’anno sia difficile il rapporto con gli arbitri. A Milano, Rocchi ha detto che abbiamo subito un torto, la domenica dopo con il Bologna gli episodi erano a favore nostro. Un capitano dovrebbe aprire un dialogo intelligente con l’arbitro, non fare quello che ha fatto Ranieri ieri. Non ha rappresentato bene la squadra urlandogli ad un centimetro dal volto. Non sono sicuro che questo ragazzo sappia governare le emozioni".