Come ormai noto, il Man Utd non riscatterà Sofyan Amrabat: niente 20 milioni dunque per le casse viola e la Fiorentina dovrà accontentarsi quindi dei 10 per il prestito, versati un'estate fa. Il marocchino quindi farà rientro a Firenze ma solo per poco, anzi secondo il Corriere dello Sport la Lazio potrebbe attirarlo verso la capitale e offrirgli così una nuova chance.