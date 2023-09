“Nella vita puoi sbagliare moglie, ma non centravanti e portiere” afferma l’ex ds viola Pantaleo Corvino per sintetizzare al massimo quanto nel calcio siano rilevanti questi due ruoli. Ebbene, dopo averli – apparentemente, viste le loro cessioni – sbagliati nella passata stagione, la Fiorentina ci ha voluto riprovare con due mosse che sanno tanto di “stessa spiaggia, stesso mare”. Anche se “l’estate (piano piano) sta finendo” ...

Ancora con le coppie, in porta e in attacco. Terracciano-Christensen e Beltran-Nzola. Alla stessa identica maniera (anche se si spera diversamente per il risultato finale) di Gollini-Terracciano e Jovic-Cabral. E sempre nelle stesse spiagge della Serie A e ConferenceLeague. Non che sia sbagliato creare delle coppie all’interno della propria rosa (top club europei lo fanno ormai da anni), ma è indubbio come, allo stesso tempo, non sia nemmeno facile da farle funzionare.

E in queste prime cinque partite, sono già emerse alcune delle problematiche dell’alternanza. “Beltran sarebbe stato più adatto contro questo avversario”, “Terracciano dovrebbe giocare solo in coppa...” e via dicendo. Con il risultato che, a San Siro, la Fiorentina sia proprio affondata a causa della scarsa capacità di gestire un organico composto da più di 25 elementi di qualità (più o meno).

Lo stesso Italiano ha ammesso le sue colpe, confessando di aver mandato in campo giocatori che avrebbero dovuto riposare. Uno su tutti, l’esperto capitan Biraghi. L’alternativa di Parisi avrebbe dato più sicurezza in difesa, così come il giovane, ma abile, Infantino avrebbe concesso respiro a un Bonaventura che di certo non può più giocare 5 partite in 20 giorni. E così vale per tutti gli altri... con la differenza del portiere e del centravanti, due ruoli per cui la società avrebbe fatto meglio a investire su un’unica, forte, pedina. E invece, stessa spiaggia, stesso mare. Come nella più classica estate italiana.