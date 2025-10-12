Corsi e ricorsi storici: il Milan a San Siro dopo la sosta di ottobre ha un tabù da sfatare. Una pausa Nazionali significativa anche per Pioli

Fissato a domenica 19 l'appuntamento tra Milan e Fiorentina a San Siro: due squadre agli estremi opposti della classifica e due allenatori che si conoscono bene sono gli ingredienti di questa sfida crocevia della stagione viola. Guardando gli ultimi campionati, però, il Milan avrà un tabù da sfatare.

La particolare curiosità

Infatti, considerando i due ultimi campionati, i rossoneri hanno ripreso le attività dopo la sosta di ottobre entrambe le volte a San Siro e in entrambe le partite - vittoria di misura l'anno scorso contro l'Udinese e sconfitta sempre per 0-1 due anni fa contro la Juventus - hanno rimediato un cartellino rosso: l'anno scorso toccò a Reijnders, due anni fa a Thiaw.

Pioli e le soste di ottobre

Chiaramente è solo una coincidenza, ma non è finita qua: nel 2019 Pioli subentrò alla guida del Milan proprio dopo la sosta di ottobre, stesso periodo temporale che quest'anno lo ha visto vacillante alla guida della Fiorentina.