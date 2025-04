L'ex centravanti della Fiorentina, Luca Toni, è stato chiamato a giudicare la stagione di Moise Kean, che in viola sta facendo davvero grandi cose.

“Impressionato dal suo strapotere fisico”

“Prima della sosta ho seguito Fiorentina-Juventus - ha detto Toni a La Gazzetta dello Sport - Moise non ha segnato in quella partita, ma dal vivo mi ha impressionato ancora di più per la forza nelle gambe, lo strapotere fisico e l'abilità nell'attacco della profondità. E poi ha anche qualità. Non lo avevo mai visto così, è cresciuto tanto in questa stagione”.

“A Firenze c'è un'aria particolare”

L'aria particolare del capoluogo toscano lo sta aiutando: “Sicuramente quella aiuta. Firenze è una città meravigliosa che trasmette grande amore ai propri idoli, lo dico per esperienza personale. I fiorentini pretendono tanto allo stadio, ma quando ti incrociano per strada ti fanno sentire coccolato. Kean aveva bisogno di questo affetto e di quello della Fiorentina. A volte bastano l'allenatore e il contesto giusto per svoltare e compiere il salto…Di sicuro, a conti fatti, i 13 milioni più bonus investiti dalla Fiorentina la scorsa estate si stanno rivelando un affare azzeccatissimo”.

Record a rischio?

Toni ha vissuto una stagione fantastica nel 2005/06, segnando con la Fiorentina la bellezza di 33 gol: “Diciamo che per il momento non mi preoccupo, ci penseremo quando arriverà a 28-29... (risata). A parte le battute, i record sono fatti per essere battuti…Nel caso ci riuscisse sarò il primo a complimentarmi con Kean. A maggiore ragione se trascinerà i viola in Europa: mi piacerebbe vedere finalmente la Fiorentina che alza la Conference League”.