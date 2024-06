Dopo il primo gol in Serie A e complice il buon rapporto con Inzaghi, una retrocessa potrebbe richiedere Pierozzi. La situazione

L'unico acquisto di gennaio che ha avuto un rendimento positivo a Salerno è stato Niccolò Pierozzi, scrive TuttoSalernitana.com. L'esterno fiorentino classe 2001 era arrivato per prendere il posto di Mazzocchi ma è stato poi arretrato per necessità sulla linea dei centrali nella difesa a tre, riuscendo comunque a segnare contro la Juventus.

Niccolò ha sempre fatto bene con Inzaghi

In Serie B due stagioni fa era stato uno dei protagonisti della Reggina, allenata dallo stesso Pippo Inzaghi, segnando anche quattro reti. Rientrato alla Fiorentina, che nel frattempo però ha preso Palladino al posto di Italiano, il suo futuro resta incerto.

L'ipotesi di mercato

La Salernitana potrebbe dunque pensare di chiederlo di nuovo alla Fiorentina, stavolta però in prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.