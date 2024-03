Ciak si gira: tutto pronto per la trilogia tra Fiorentina e Atalanta. Sul piatto la rivalità tra società e quella verso Gasperini

Tra Gian Piero Gasperini e la Fiorentina non c'è mai stato buon rapporto, fin da quel gol al 93' di Mutu (parliamo del 2009) e alla guida dell'Atalanta la spaccatura si è allargata: c'è tutto questo e anche molto altro nel triplice impegno tra i beragamschi e la squadra viola, in programma nei prossimi 30 giorni.

Prima il match di campionato, l'unico - come scrive La Nazione – a cui il Gasp potrà assistere in panchina, e poi i due di Coppa Italia dove però è squalificato. In ballo ci sono le speranze residue di Europa tramite il campionato ma anche la rivalità tra tifoserie e club, con i precedenti legati anche agli insulti discriminatori nei confronti di Vlahovic e Commisso degli anni passati.