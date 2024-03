Berti: "Italiano saluterà la Fiorentina a fine anno, i segnali secondo me sono chiari. Contro l'Atalanta i viola possono giocarsela se..."

Gianluca Berti, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Italia 7 per commentare alcune tematiche collegate alla squadra ai viola, come il passaggio ai quarti di finale di Conference League: "Dopo l'andata il passaggio del turno di ieri era più di una formalità, la Fiorentina era più che superiore al Maccabi Haifa. Il valore della squadra viola non è consono al livello della Champions League, ma con un po' di fortuna la Fiorentina potrebbe raggiugere l'Europa League. Io comunque concentrerei le energie in tutte le competizioni e non mi dedicherei ad una competizione in particolare".

"Italiano a fine stagione saluterà i viola"

E sul futuro del tecnico Vincenzo Italiano e del centrocampista Gaetano Castrovilli afferma: “Secondo me Italiano a fine anno saluterà la Fiorentina. I segnali sono chiari, poi magari mi smentiranno. Contro l'Atalanta la Fiorentina deve arrivare al 100% perché i nerazzurri sono una squadra forte che non molla niente. Se la Fiorentina è quella vera può giocarsela a Bergamo. Castrovilli? Mi sa che lo vedremo molto poco, mi auguro che possa trovare il suo spazio ma è molto difficile”.