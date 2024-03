L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato il sorteggio dei quarti e del tabellone di Conference League a Tuttomercatoweb.com: “Meglio di così, sinceramente, non poteva andare. La Fiorentina ha pescato bene, adesso il suo compito è quello di ritrovare la condizione. Può sperare di tornare in finale”.

“Italiano? Ci vuole aria nuova”

Su Italiano: “Lo criticano quando è nuovamente in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference. Secondo me è finito un percorso, ha dato tutto. Non credo che la società possa dargli di più. Ciclo finito alla Fiorentina, come al Milan con Pioli ci vuole aria nuova”.