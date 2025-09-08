Ventura: "Kean non lo puoi spostare nemmeno con un trattore"

Intervenuto a Radio Anch'io Sport, l'ex selezionatore della nazionale italiana, Giampiero Ventura, ha sottolineato i molti aspetti positivi messi in mostra dal centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

“Nemmeno con un trattore”

“Kean è un giocatore che non sposti nemmeno con un trattore. Abbiamo due punte importanti e di qualità come lui e Retegui. E quando la qualità è supportata dalla convinzione e dalla serenità interiore, riesci a fare tutto quello che non puoi fare quando hai lo stress addosso”.

Le punte a segno alla prima di Gattuso

Sia Kean che Retegui sono andati a segno nel corso dell'ultima partita giocata contro l'Estonia, vinta per 5-0 dagli azzurri. In quell'incontro c'è stato l'esordio in panchina per Rino Gattuso che sta provando a riportare l'Italia a giocare i Mondiali dopo una lunga assenza.